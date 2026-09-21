Глава Башкирии: Мы сегодня сбили все 15 БПЛА, атаковавших республику

Как пояснил глава администрации Уфы Рустам Шарипов, на этот раз дроны приблизились к жилой зоне. От осколков пострадали автомобили. Сейчас идет сбор оперативной информации.

«Доложите мне о ситуации в рабочем порядке. В том числе о завершении восстановительных работ на улице Гафури и в Затоне. Вы должны уже научиться быстро восстанавливать повреждения. Пополняйте боекомплекты и готовьтесь к следующим атакам», – поручил Радий Хабиров.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.