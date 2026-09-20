В Башкирии проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

Бикьян Асылкаевич Аптикаев из села Бакалы до 98 лет приходил на избирательный участок самостоятельно. В последние годы голосует на дому. Вот и в нынешнем году члены участковой избирательной комиссии приехали на адрес бакалинца.

Сельчанин до сих пор сохраняет бодрость духа. Вспоминает, как в 1943 году был призван в армию, начинал службу с должности радиста-кодировщика, служил в батальоне аэродромного обслуживания.

На малую родину он вернулся только в 1955 году, после прохождения военной службы в Германии, затем в Латвийской АССР. Трудился в пожарной части № 11, в том числе — ее руководителем. В 1989 году вышел на заслуженный отдых.

— Главное мое пожелание — чтобы на земле был мир. За это и голосую, — сказал ветеран войны и труда, опуская бюллетень в урну.

Фото: газета «Бакалинские зори».