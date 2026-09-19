Эльвира Мацкевич: Жителей новых регионов не запугать – они выбирают своё будущее

В дискуссии приняли участие руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в РБ Виталий Брыкин, представитель Ассоциации ветеранов СВО в РБ, старший пулеметчик 29 отряда спецназначения имени генерала Шаймуратова Айбулат Булатов. По ВКС из Донецка к обсуждению подключилась руководитель Комитета семей воинов Отечества РБ, председатель волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова Эльвира Мацкевич.

Спикеры рассказали о том, какая помощь оказывается участникам СВО и их семьям, о вкладе в эту работу волонтеров, предприятий, общественных организаций и жителей республики. А также о значении гражданской ответственности и участии бойцов и ветеранов СВО в общественно-политической жизни, в том числе в выборах.

«Я нисколько не сомневаюсь, что люди, которые помогают фронту, а это тысячи жителей Башкирии, примут активное участие в голосовании. Ведь они тем самым выбирают будущее нашей страны», – отметил Виталий Брыкин.

По его словам, ситуация диктует свои условия, изменилась логистика. Например, если раньше их организация отправляла гуманитарную помощь фурами в колоннах, то теперь в целях безопасности – микроавтобусами и ГАЗельками, которые разъезжаются по направлениям. Большегрузы используются при отправке на фронт стройматериалов. Как раз вчера, 18 сентября, было отправлено четыре таких фуры.

В свою очередь Айбулат Булатов рассказал, что Ассоциация ветеранов СВО ждет мобилизованных солдат, чтобы помочь им сориентироваться в мирной жизни. Специалисты организации им расскажут, какие льготы нужно оформить, куда обратиться за медпомощью, помогут в трудоустройстве.

«Чтобы стать членом Ассоциации ветеранов СВО, достаточно написать заявление. Но наша организация помогает всем ветеранам специальной военной операции, в том числе и не состоящим в ней. Также мы тесно сотрудничаем с муниципалитетами и другими общественными организациями», – пояснил Айбулат Булатов.

Он также сообщил, что в особом внимании нуждаются семьи погибших участников СВО. Члены семей не должны замыкаться в себе, а чтобы вовлечь их в общественную жизнь страны и республики, им нужна не только материальная, но и моральная поддержка.

Возвращаясь к теме выборов, спикер отметил, что «за ленточкой» организована работа мобильных групп, которые выезжают с урнами для голосования в красные и желтые зоны. Таким образом бойцы, выполняющие на момент выборов боевые задачи, имеют возможность принять участие в этом важном для страны событии.

В свою очередь Эльвира Мацкевич также подчеркнула важность того, в выборах принимают участие бойцы СВО и жители новых регионов. Невзирая на ужесточившуюся ситуацию на линии боевого соприкосновения и на прилеты беспилотников врага, который пытается запугать людей, чтобы они не ходили голосовать.

«Но жителей новых регионов этим не запугать, они еще больше сплачиваются перед лицом врага. А мы со своей стороны делаем все, чтобы их поддержать. Наше дело правое и победа будет за нами», – отметила Эльвира Мацкевич.

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