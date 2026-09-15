В Уфе заложили сквер Геологов

С предложением обустроить на этом участке зону отдыха выступили жители близлежащих домов. На странице в соцсетях главы района прошло голосование за название сквера, и большинство высказались за вариант «сквер Геологов».

«Сейчас мы приступили к подготовке площадки. Ведутся работы по планировке чернозема и обустройству бортовых камней будущих пеших зон. Далее установим скамейки, урны. В рамках акции «Зеленая Башкирия» высадим сосны, сирень и другие кустарники. А главным украшением площадки станет красивая ель», — подчеркнул Илвир Нурдавлятов.