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Общество
15 Сентября , 12:11

В Уфе заложили сквер Геологов

Новый сквер расположится на пересечении улиц Геологов и Бородинской в микрорайоне Кузнецовский затон, сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Илвир Нурдавлятов ВК.Илвир Нурдавлятов ВК.
Фото:Илвир Нурдавлятов ВК.

С предложением обустроить на этом участке зону отдыха выступили жители близлежащих домов. На странице в соцсетях главы района прошло голосование за название сквера, и большинство высказались за вариант «сквер Геологов».

«Сейчас мы приступили к подготовке площадки. Ведутся работы по планировке чернозема и обустройству бортовых камней будущих пеших зон. Далее установим скамейки, урны. В рамках акции «Зеленая Башкирия» высадим сосны, сирень и другие кустарники. А главным украшением площадки станет красивая ель», — подчеркнул Илвир Нурдавлятов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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