В Уфе прошли мастер-классы Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал»

Участникам рассказали о влиянии мировых экономических событий на личные финансы и о цифровой безопасности.

Публицист и экономический обозреватель Дмитрий Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и Песец» в своей лекции «Приемы сторителлинга в деловой журналистике» рассказал о принципах создания захватывающих историй. Спикер разобрал структуру сюжета на примерах из кино и литературы, рассмотрел роль искусственного интеллекта как инструмента для профессионалов.

Финансовый обозреватель телеканала РБК и ведущий подкаста «НЭП 2.0» Никита Макаров показал, как глобальные бизнес-новости отражаются на кошельке обычного телезрителя.

Гештальт-терапевт, ведущий программы «Наблюдатель» на телеканале «Россия-Культура» и радиоведущий радио «Маяк» Владислав Тимкин разобрал тему цифрового буллинга, используя реальные судебные дела и психологические теории. В ходе дискуссии участники поделились личным опытом столкновения с травлей в медиа и бизнесе, обсудили стратегии зашиты.

Фото автора