В Башкирии откроется Центр общественного наблюдения

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ, в помещении Центра (ЦОН) установят видеостену для трансляции с участков в онлайн-режиме. Там, где организовать ее технически невозможно, будет вестись видеозапись, данные с которой поступят в ЦОН.

При возникновении жалоб или конфликтных ситуаций эксперты смогут просмотреть запись и дать ей правовую оценку. Подобная практика применяется на выборах в Башкирии с 2021 года.

ЦОН будет работать в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Наблюдение начнется в 8:00 и завершится в 20:00.

Для участия нужно обратиться в Общественную палату РБ. Заявки принимаются с 9.00 17 сентября до 12.00 20 сентября.

Фото Ляйсан Гаррапова.