+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
15 Сентября , 07:37

В Башкирии откроется Центр общественного наблюдения

18, 19 и 20 сентября в Башкирии будет работать Центр общественного наблюдения. В течение трех дней эксперты, юристы, члены Общественного штаба и Общественной палаты республики будут следить отсюда за ходом выборов и оперативно реагировать на нарушения.

В Башкирии откроется Центр общественного наблюденияВ Башкирии откроется Центр общественного наблюдения
В Башкирии откроется Центр общественного наблюдения

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ, в помещении Центра (ЦОН) установят видеостену для трансляции с участков в онлайн-режиме. Там, где организовать ее технически невозможно, будет вестись видеозапись, данные с которой поступят в ЦОН.

При возникновении жалоб или конфликтных ситуаций эксперты смогут просмотреть запись и дать ей правовую оценку. Подобная практика применяется на выборах в Башкирии с 2021 года.

ЦОН будет работать в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Наблюдение начнется в 8:00 и завершится в 20:00. 

Для участия нужно обратиться в Общественную палату РБ. Заявки принимаются с 9.00 17 сентября до 12.00 20 сентября. 

Фото Ляйсан Гаррапова.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru