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Общество
15 Сентября , 11:17

В Башкирии назвали три самых проблемных вопроса для жителей

Результаты мониторинга социальных сетей и обращений были рассмотрены на заседании правительства, сообщили в пресс-службе.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

За прошедшую неделю информсистемы ЦУР «Инцидент-менеджмент» и Платформа обратной связи зарегистрировали 4 846 сообщений — на 177 больше, чем неделей ранее.

По словам начальника управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, на первом месте оказалась тема дорог — 960 сообщений. Речь идет в основном об ямах, ремонте и строительстве дорог, содержании грунтовых дорог, обустройстве тротуаров.

На втором месте благоустройство — 847 обращений. Жители жаловались на содержание зеленых насаждений, отсутствие освещения, ямы во дворах, уборку общественных пространств.

Третье место занимает ЖКХ — 788 сообщений. Большая их часть касалась отсутствия холодной или горячей воды, работы управляющих компаний, аварий на водопроводе, затопления подъездов, платы за «коммуналку».

В топ-10 тем по количеству сообщений также вошли образование, здравоохранение, обращение с отходами, соцобслуживание, общественный транспорт, безопасность и энергетика.

Премьер-министр Андрей Назаров поручил профильным министерствам усилить внимание к ремонту дорог, содержанию зеленых насаждений, уборке территорий и системам водоснабжения на селе.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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