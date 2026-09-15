В Башкирии 227 раз вылетали на патрулирование лесов с воздуха

В нынешнем сезоне авиамониторинг помог своевременно обнаружить два лесных возгорания на территориях Бурзянского и Учалинского лесничеств. В результате разрастания огня удалось не допустить.

Как отметили в пресс-службе регионального минлесхоза, с учетом обширной площади лесов региона и горно-лесистого рельефа авиапатрулирование остается одним из ключевых инструментов превентивного контроля. Мониторинг с воздуха позволяет фиксировать задымление на самых труднодоступных участках и незамедлительно передавать точные координаты наземным лесопожарным службам.

- В этом сезоне мы почти в два раза увеличили число вылетов по сравнению с прошлым годом. Подобная интенсивность работы летчиков-наблюдателей полностью оправдана: такой подход позволяет направлять бригады точно в очаг и ликвидировать угрозу с наименьшими затратами сил и средств, - отметил министр Марат Шарафутдинов.

Мониторинг лесопожарной обстановки продолжается в ежедневном режиме с привлечением авиации, беспилотных комплексов, системы видеомониторинга и наземных мобильных патрулей. Системная работа по мониторингу лесного фонда осуществляется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Фото: Минлесхоз РБ.