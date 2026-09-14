В школах Башкирии стартовали уроки налоговой грамотности

Один из уроков прошел в уфимской школе № 110. Руководитель УФНС по РБ Андрей Агапов и другие сотрудники ведомства рассказали ребятам, для чего нужны налоги, каких они бывают видов и кто должен их платить. Особый интерес вызвал вопрос о налогах, которые платят физлица. Это налоги на доходы на имущество, транспортный и земельный налоги.

Свои знания ребята проверили, отвечая на вопросы квиза. Со всеми заданиями дети успешно справились. В завершение школьники обсудили значение участия каждого гражданина в формировании государственного бюджета, средства которого направляются на социально важные цели.

Как подчеркнул Андрей Агапов, подрастающему поколению необходимо прививать налоговое правосознание, ведь сегодняшние школьники — это будущие налогоплательщики.

Уроки налоговой грамотности в школах республики будут проходить в течение всего учебного года. Они проводятся при поддержке Уфимского регионального методического центра по финансовой грамотности Института развития образования РБ.