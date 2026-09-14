В Башкирии стартовал приём заявок на премию «Создатели-2026»

— Идея премии «Создатели» родилась у нас во время разработки мер поддержки креативной индустрии, — приводит слова Радия Хабирова сообщество «Креативный Башкортостан» в Максе. — Мы решили ежегодно подводить итоги и чествовать лучших представителей творческих профессий. Надеюсь, это станет доброй традицией на долгие годы. Башкортостан богат талантливыми людьми, которые известны не только в республике и России, но и за рубежом. Наши музыкальные произведения, IT-продукты, башкирское кино и анимация, проекты урбанистов завоевывают награды на самых престижных конкурсах. Нам определенно есть кем и чем гордиться.

Соискатели могут заявить о себе в десяти номинациях: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения», «Креативный локальный бренд».

Подать заявку можно на официальном сайте министерства и на странице премии. Оценивать работы будет экспертное жюри, состоящее из профессионалов федерального и регионального уровней. Победителей объявят на торжественной церемонии вручения с участием главы РБ Радия Хабирова.

Справка

В 2025 году на первую премию «Создатели» поступило более 400 заявок со всей республики. Награды вручались по 10 номинациям и двум специальным. В торжественной церемонии приняли участие более 700 гостей.

Фото: канал «Креативный Башкортостан» в Максе.