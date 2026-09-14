Газета — коротко об итогах прошедшей недели

Трагедия в Амзе

Прошедшая неделя началась с трагического известия — три ребенка погибли во время пожара в селе Амзя города Нефтекамска, где загорелся частный жилой дом.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поинтересовался о причинах произошедшего, ведь в домах многодетных семей, тем более находящихся в сложном социальном положении (какой и была семья, где произошла эта трагедия), в обязательном порядке должны устанавливаться пожароизвещатели. Ему сообщили, что прибор был установлен, но в нем отсутствовал элемент питания. То есть он был отключен.

«Во время встреч с главами сельских поселений я неоднократно говорил, что семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации — их зона ответственности. Вы обязаны регулярно их посещать, выяснять, как там обстоят дела. В данном случае, вы сами говорите, что это — крайне неблагополучная семья, где росли три ребенка. Они-то в чем виноваты? Прошу доложить мне, чем занималась администрация, кто выезжал в эту семью, и вообще — работали с ней ответственные лица или нет. Данная трагедия должна послужить нам всем уроком. Мы постоянно говорим на тему помощи семьям, а у нас три ребенка погибли», — подчеркнул руководитель республики.

Кроме того, Радий Хабиров поручил администрации Нефтекамска взять на себя организацию и проведение похорон погибших детей.

В трёх районах Башкирии открылись модельные библиотеки

Библиотеки нового поколения появились в Аскинском, Аургазинском и Белокатайском районах республики. Радий Хабирв предложил на оперативном совещании в правительстве сделать их открытия торжественными.

«Мы надеемся, что эти библиотеки станут точкой притяжения для жителей ваших районов. Спасибо большое, в добрый путь», — напутствовал работников культуры Радий Хабиров. Этими словами он и объяснил свой пристальный интерес к этим новосельям.

Башкирия улучшила свои позиции в Индексе цифровой экосистемы России

Агентство политических и экономических коммуникаций представило второй Индекс цифровой экосистемы регионов России (ИЦЭР), в котором Башкирия показала самую высокую динамику.

Рейтинг оценивает зрелость региональной цифровой среды в части государственных и муниципальных услуг. В исследование вошли 85 субъектов Российской Федерации.

Башкирия заняла 20-е место с результатом 60,76 балла. В первом рейтинге 2025 года республика находилась на 35-й позиции с 52,28 балла. За год Башкортостан поднялся на 15 мест и прибавил 8,48 балла, или 16,2%. Это лучшая динамика среди российских регионов.

Высокую динамику Башкирии прокомментировал кандидат политических наук, доцент кафедры «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов:

— Радий Хабиров последовательно выстраивает цифровую повестку региона. В этом проявляется стратегическая и управленческая мудрость руководителя и его личная вовлеченность в процессы. За этим успехом стоят конкретные решения, как институциональные, так и инфраструктурные. С одной стороны, в республике назначен вице-премьер курирующий цифровую сферу, а с другой — есть предметное понимание внедрения цифровых инструментов в практические области. И это не только госсектор, но и промышленность, бизнес, туризм. Напомню, что Башкортостан является одним из лидеров среди российских регионов по применению цифровых инструментов в жизненно-важных сферах деятельности. Отдельно можно упомянуть связку «вузы — научные сообщества — индустрия», которая сегодня очень эффективно работает. В том числе и в вопросах цифровизации. Радий Хабиров и его команда координируют эту деятельность, что дает ощутимый результат и отражается в рейтингах.

Башкирия и Абхазия — дружба проверяется временем

В Уфе побывала с рабочим визитом делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунбой. На встрече руководители Башкирии и Абхазии обсудили совместные проекты.

— Символично, что именно в день 18-летия установления дипломатических отношений России и Абхазии вы, уважаемый Бадра Зурабович, находитесь в нашей республике. За годы совместной работы мы выстроили теплые рабочие отношения. Эффективно развивается сотрудничество по линии муниципалитетов, исполнительных органов власти. Действует дорожная карта по расширению сотрудничества между Башкортостаном и Абхазией до 2030 года. И главный драйвер двусторонних связей — активное торгово-экономическое взаимодействие. Товарооборот растет четвертый год подряд и за первые шесть месяцев текущего года он превысил уровень всего 2025 года, — подчеркнул Радий Хабиров.

— Взаимодействие с Российской Федерацией — приоритетное направление развития нашей страны. И особое место здесь занимает сотрудничество с регионами. Башкортостан на протяжении многих десятилетий поддерживал народ Абхазии. И сегодня наша крепкая дружба способствует выстраиванию системной работы в экономике, образовании, культуре. По итогам 2025 года товарооборот с Башкортостаном вырос в пятнадцать раз. Также нельзя не отметить высокий интерес представителей туриндустрии Абхазии в посещении Башкортостана с последующей презентацией возможностей региона своим жителям, — подчеркнул в свою очередь Бадра Гунба.

Университеты Башкирии — в десятке лучших

В Башкирии состоялся IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов». Третье место в нем заняла команда Уфимского университета науки и технологий, шестое — студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета. Успех ребят прокомментировал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

— Отрадно, что университеты республики — в числе лучших, — подчеркнул он. — В первую десятку попали также представители Беларуси и Зимбабве. Нам очень приятно, что команды из других стран тоже достойно боролись за победу. А самое главное, что все эти дни за ходом чемпионата внимательно следили представители крупных предприятий и спонсоров. Они, можно сказать, занимались поиском своих будущих сотрудников. Многим из сегодняшних участников они уже предложили пройти стажировку.

В Уфе прошло заседание Совета при главе республики по вопросам развития культуры

В этом году республика привлекла из федерального бюджета порядка 750 миллионов рублей на модернизацию культурной инфраструктуры. Как сообщил Радий Хабиров, уже открыты 8 детских культурно-просветительских центров и 3 модельные библиотеки, начато строительство школы искусств в селе Верхние Киги. Детские школы искусств и колледжи оснащены новыми инструментами, оборудованием и материалами, в учреждениях проведен капитальный ремонт.

Продолжается модернизация республиканской киносети, в этом году ожидаются четыре премьеры. Театральные коллективы Башкортостана за полгода представили 826 спектаклей, которые посетили около 170 тысяч зрителей. Радий Хабиров поручил проработать вопрос размещения культурных пространств с участием творческих объединений и в Межвузовском студенческом кампусе, который сейчас достраивается.

Глава региона также отметил, что Башкортостан второй год подряд занимает первое место по числу участников программы «Земский работник культуры» — в этом году еще 59 специалистов приступили к работе в сельской местности.

Глава региона встретился с молодыми учителями родного языка

Еще одним заметным событием недели стала встреча Радия Хабирова с молодыми учителями родного языка и литературы республики.

Во встрече приняли участие 140 преподавателей школ, воспитателей детских садов и студентов профильных вузов — как видим, пул педагогов, обучающих родным языкам, в республике представлен очень солидно.

Глава Башкортостана напомнил, что 8 сентября в стране впервые отметили День языков народов Российской Федерации, который учредили по инициативе президента страны Владимира Путина. Руководитель региона подчеркнул системный характер работы в области сохранения и развития языков народов Башкортостана. Важными решениями в этой части стали учреждение Дня национального костюма и Дня национального танца, большое количество тематических мероприятий. Речь идет и проведении языковых диктантов, изучении эпоса, организации различных фестивалей.

— Таким образом мы сохраняем свою идентичность, — отметил Радий Хабиров.

О том, какую роль в развитии языков играют вузы республики, рассказала нашему корреспонденту председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина:

— Сегодня башкирский язык уже интегрирован в современные цифровые экосистемы: технологии его распознавания и синтеза речи появились в «Яндекс Переводчике», в 2026 году язык был внедрен в GigaChat, а затем получил поддержку в чате «СберБанк Онлайн». Региональные разработчики создают собственные продукты — от переводчика Bashkortsoft до технологий автоматического перевода и озвучивания видеоконтента. Параллельно республика формирует технологическую основу для следующего поколения ИИ-сервисов. Создаются открытые текстовые и аудиодатасеты, реализуется проект «Аҡыл асҡысы», развивается цифровой образовательный контент. На платформе «ЯКласс» сформирован полноценный курс башкирского языка, включающий 265 тем и более миллиона вариантов заданий.

Следующая задача, обозначенная главой республики, — поддержать IT-стартапы и студенческие проекты в сфере лингвистического ИИ и позиционировать Башкортостан как федеральную площадку по разработке EdTech-решений для языков народов России.

— За появлением башкирского языка в цифровых сервисах и нейросетях стоит не только технологический, но и научный задел, сформированный в наших университетах, — подчеркнула Светлана Анатольевна. — Лингвисты, филологи, IT-специалисты вузов республики участвуют в создании открытых датасетов, разработке моделей распознавания и синтеза речи, формировании цифрового образовательного контента. Это полноценная исследовательская работа на стыке языкознания, педагогики и искусственного интеллекта, и именно она делает родные языки востребованными в современной цифровой среде, а не только в учебнике.

Второй, не менее важный пласт — подготовка кадров. Педагогические и классические университеты Башкирии сегодня решают задачу, от которой зависит будущее всей системы языкового образования: привлечь в профессию молодых учителей родных языков. Через целевое обучение, научное сопровождение студентов-филологов, магистерские и аспирантские программы мы формируем новое поколение преподавателей, способных работать и с традицией, и с цифровыми инструментами.

Участники Спартакиады народов России побывали в гостях у Радия Хабирова

В их числе — многократные победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, тренеры по спортивной борьбе.

Руководитель региона выразил признательность Федерации спортивной борьбы России за поддержку в организации Спартакиады.

— Для нас это очень серьезное событие. Республика принимает соревнования в шести дисциплинах, в том числе спортивной борьбе. Это стало возможным благодаря строительству в Уфе крупных объектов, в числе которых — комплекс гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы, — отметил Радий Хабиров. — Кроме того, в наших планах — возвести в столице региона Центр настольного тенниса, большой легкоатлетический манеж, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Все это даст новые возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня.

Высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру Башкирии сенатор Российской Федерации, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

— Дворец борьбы, который построили в Уфе, стал визитной карточкой Башкортостана, площадкой для проведения самых сложных турниров, — сказал Александр Карелин. — Важно и то, что наряду с обновлением столицы республики вы не забываете об историческом наследии, восстанавливаете культурные объекты и развиваете музейное дело. Это формирует правильные ценности у жителей и гостей города.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что большое число спортивных объектов и насыщенный календарь соревнований дают дополнительные стимулы для детей и подростков заниматься единоборствами, в том числе олимпийскими видами спорта.

— Вы предоставляете возможность каждому ребенку развиваться, учиться быть конкурентоспособным, воспитывать в себе волю к победе и неукротимый спортивный дух, — подчеркнул Михаил Мамиашвили. — Это способствует формированию сильных личностей и укрепляет нашу великую нацию.