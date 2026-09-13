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13 Сентября , 08:58

Радий Хабиров поздравил с юбилеем народную артистку Башкортостана

Глава республики разместил на своей странице в соцсети пост, посвященный Заслуженной артистке России, народной артистке Башкортостана и Татарстана Илсияр Газетдиновой.

Радий Хабиров поздравил с юбилеем народную артистку БашкортостанаРадий Хабиров поздравил с юбилеем народную артистку Башкортостана
Радий Хабиров поздравил с юбилеем народную артистку Башкортостана

«В этом году у нашей великой актрисы двойной праздник. Илсияр Ибрагимовна встретила свой прекрасный 75-летний юбилей, а сегодня отмечает золотую свадьбу. Ровно 50 лет они с супругом Раисом Суфияновичем, полковником в отставке, идут рука об руку», — сообщил Радий Хабиров и поздравил легенду сцены и ее близких с этой замечательной датой, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Творческая деятельность Илсияр Газетдиновой началась в 1972 году, а первая крупная роль в музыкальной драме принесла молодой актрисе признание зрителей. «Ее талант проявился не только на сцене, но и в телеспектаклях, радиопостановках и кино. За большой вклад в развитие башкирской культуры актриса удостоена орденов Дружбы народов и Салавата Юлаева», — подчеркнул руководитель региона.

Фотографии со страницы ВК Радия Хабирова

Радий Хабиров поздравил с юбилеем народную артистку Башкортостана
Радий Хабиров поздравил с юбилеем народную артистку Башкортостана
Радий Хабиров поздравил с юбилеем народную артистку Башкортостана
Автор:Артур СМОЛОВ
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