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Общество
12 Сентября , 10:40

В Башкирии стартовали Всероссийские сборы поисковых отрядов

Всероссийские учебно-тренировочные сборы добровольных спасательных организаций, участвующих в поисках пропавших людей в рамках проекта #Помощь_пропавшим_людям, проводятся в деревне Николаевка Уфимского района, сообщает МЧС региона.

В Башкирии стартовали Всероссийские сборы поисковых отрядовВ Башкирии стартовали Всероссийские сборы поисковых отрядов
В Башкирии стартовали Всероссийские сборы поисковых отрядов

Мероприятия в эти дни проходят на Сабантуйской поляне Николаевки. Участники на практике отрабатывают навыки ориентирования по компасу, работы с навигатором, радиообмена, прочеса лесной местности и работы на отклик. Молодых добровольцев сопровождают опытные поисковики.

На сборы в республику приехали более 100 поисковиков из различных добровольческих организаций России. Программа очень насыщенная и рассчитана не только на дневное время суток. С ночи до утра организован ночной поиск в условиях, максимально приближенных к реальным. В кромешной темноте командам нужно найти потерявшихся, оказать им первую помощь, эвакуировать к штабу и выбраться из леса самим.

Также, участникам продемонстрировали, как действуют профессиональные спасатели. По легенде их группа попала под обстрел и один из участников оказался ранен. Остальные должны были оказать ему первую помощь в полевых условиях и эвакуировать в безопасную зону.

Как отметил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по РБ Ленар Вахитов, во время таких учений добровольцы усовершенствуют свои навыки, обменяются опытом, научатся работать в команде. Все эти знания однажды помогут спасти чью-то жизнь.

Фото: МЧС России по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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