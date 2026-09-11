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Общество
11 Сентября , 13:40

В Башкирии выявили случаи заготовки древесины с нарушением сроков

Космический мониторинг показал 21 факт незаконной рубки деревьев, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

В Башкирии выявили случаи заготовки древесины с нарушением сроковВ Башкирии выявили случаи заготовки древесины с нарушением сроков
В Башкирии выявили случаи заготовки древесины с нарушением сроков

Система дистанционного мониторинга, которая охватывает все лесные площади Башкирии, позволяет выявлять не только незаконные рубки, но и случаи заготовки древесины за пределами сроков, которые указаны в разрешительных документах. В том числе после истечения действия лесной декларации и договора купли-продажи. В настоящее время подтвержден 21 случай рубки за пределами сроков действия лесной декларации, который удалось выявить дистанционным мониторингом использования лесов. Работа в этом направлении проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». 

По словам министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, рубка леса по истечении срока действия разрешительных документов влечет за собой административную ответственность согласно ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ. Нарушителей ждет штраф до 100 тысяч рублей, а также взыскание неустойки, предусмотренной условиями договора. Кроме того, подобные действия могут быть квалифицированы как незаконная рубка лесных насаждений.

Фото: Анастасия АДАДУРОВА.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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