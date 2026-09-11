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Общество
11 Сентября , 08:39

В городах и районах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки по продаже сельхозпродукции состоятся в 38 муниципалитетах, сообщили в министерстве торговли.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другую сельхозпродукцию жители смогут на 57 площадках. Торговля развернется в городах Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, а также в Абзелиловском, Альшеевском и других районах.

В Уфе ярмарки пройдут на восьми площадках: на улице Правды, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, на улице Рабкоров, 5-7 и 20, возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и у Дворца молодежи.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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