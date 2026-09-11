Общественная палата Башкирии провела встречи с жителями в шести муниципалитетах

На диалоговых площадках обсуждались вопросы развития территорий, от помощи волонтерам и экологии до противодействия распространению деструктивного контента и улучшения коммунальной инфраструктуры. Все обращения были приняты в работу.

Муниципальные общественные палаты рассказывали о своей работе и деятельности жителей. Представители местных органов власти ответили на вопросы жителей, делились опытом и представители волонтерских штабов.

В Чишминском районе волонтеры штаба «Пчелки» и неравнодушные жители района решили присоединиться к работе по борьбе с вандализмом и запустить общественный патруль для просветительской работы с молодежью. В Белорецком районе и Сибае состоялись обучающие семинары для НКО по социальному проектированию.

В ряде муниципалитетов члены Общественного штаба по наблюдению за выборами Энже Ахмадуллина и Артур Гильманов провели мониторинг готовности УИКов к выборам, оценили их доступность для всех категорий граждан, включая людей с инвалидностью, дали свои рекомендации председателям УИК.

Член Общественной палаты Олеся Шеметова провела в северо-восточных районах мониторинг представленности продуктов местного производителя на полках магазинов. На основе собранных данных планируется разработать комплекс мер для выхода малых хозяйств в крупный ритейл и расширения ассортимента товаров первой необходимости.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ