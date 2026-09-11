На форуме «Ватан көсө – сила Отечества» прошёл этнопоказ национальных костюмов

Показ был организован при поддержке Всемирного курултая башкир, проекта «Территория женского счастья» и модельного агентства «Хылыукай».

Зрители смогли оценить коллекции мастера по пошиву башкирских традиционных костюмов Гульсум Хусаиновой, руководителя ателье «Сарби», члена Евразийской Ассоциации этнодизайнеров Саимы Хасановой, основателя «Ай-бренда» Артура Искужина, заслуженного художника РБ Раушании Бадретдиновой, основателей бренда «Минзифа» Альфии и Гульфии Хамматовых.

— Сегодня на этнопоказе объединились дизайнеры разных направлений, чтобы представить современные интерпретации традиционного башкирского костюма. Их связывает еще одна тема — башкирская тюбетейка, традиционный головной убор, который имеет свои уникальные особенности. Он может быть выполнен из различных материалов, на нем часто можно увидеть традиционные башкирские орнаменты. Цвет также имеет символическое значение. То есть тюбетейка — не просто головной убор, а настоящий символ культуры и традиций башкирского народа, — отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

Коллекция Гульсум Хусаиновой «Хан ҡыҙы — дочь хана» создана на основе музейных образцов и архивных фотографий, сохранивших традиции башкирского народа. В работе использованы старинные ткани, подлинные украшения и натуральные кораллы.

Настоящим украшением этнопоказа стала коллекция дизайнера Саимы Хасановой «Мелодия души». Ателье «Сарби» — это авторский проект, находящийся на стыке этнографии, ремесла и высокой моды.

«Ай-бренд» Артура Искужина — это современная одежда, где присутствуют этнические элементы. Она создана для тех, кто ведет активный образ жизни, но хочет подчеркнуть национальную идентичность.

Раушания Бадретдинова представила этно-коллекцию «Изобилие»: картины автора перенесены на одежду. «Мы видим отражение глубокого смысла и исторического наследия, которое передается из поколения в поколение на языке моды», — отмечает художник.

Альфия и Гульфия Хамматовы показали коллекцию современной женской одежды с элементами башкирского национального костюма «Заман». Источниками вдохновения стали старинные женские нагрудные украшения, головные уборы кашмау и колпак.