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Общество
9 Сентября , 05:52

Жителям Башкирии рассказали, какую поддержку могут получить дети участников СВО

Помощь окажут социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества», сообщили в фонде.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Право на поддержку имеют дети участников СВО до 18 лет или до 23 лет при их очном обучении. Семьям помогут устроить ребенка в детский сад и школу, получить путевку в лагерь, оформить льготы.

Ребята также смогут поступить по квоте в вузы, колледжи, кадетские училища. Детям погибших и пропавших без вести военнослужащих будут назначены выплаты. Кроме того, им окажут психологическую поддержку.

Вопросы можно задать своему социальному координатору или по телефону горячей линии фонда «Защитники Отечества» 117 (доб. 1).

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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