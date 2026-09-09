Жителям Башкирии рассказали, какую поддержку могут получить дети участников СВО

Право на поддержку имеют дети участников СВО до 18 лет или до 23 лет при их очном обучении. Семьям помогут устроить ребенка в детский сад и школу, получить путевку в лагерь, оформить льготы.

Ребята также смогут поступить по квоте в вузы, колледжи, кадетские училища. Детям погибших и пропавших без вести военнослужащих будут назначены выплаты. Кроме того, им окажут психологическую поддержку.

Вопросы можно задать своему социальному координатору или по телефону горячей линии фонда «Защитники Отечества» 117 (доб. 1).