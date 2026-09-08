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Общество
8 Сентября , 04:22

Владимир Путин отметил наградами жителей Башкирии и научный центр

Президент России в очередной раз издал указ о награждении лучших тружеников. Он опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил наградами жителей Башкирии и научный центрВладимир Путин отметил наградами жителей Башкирии и научный центр
Владимир Путин отметил наградами жителей Башкирии и научный центр

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Ильдар Хайбуллин — заведующий отделом департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта правительства Республики Башкортостан.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Ильясу Гарееву — руководителю отдела ООО «Промышленно-строительная компания» Башкирии, а также коллективу Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Фото: Kremlin.ru.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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