Владимир Путин отметил наградами жителей Башкирии и научный центр

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Ильдар Хайбуллин — заведующий отделом департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта правительства Республики Башкортостан.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Ильясу Гарееву — руководителю отдела ООО «Промышленно-строительная компания» Башкирии, а также коллективу Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Фото: Kremlin.ru.