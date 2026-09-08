В Уфе открыли бюст великого флотоводца Фёдора Ушакова

Событие приурочено к 280-летию со дня рождения Федора Ушакова и годовщине победы русской эскадры под его командованием у мыса Тендра. Он участвовал в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения, не потерял ни одного корабля.

Присутствующих приветствовали первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, руководитель системы проектов по строительству духовно-исторического комплекса во имя праведного воина адмирала Федора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак и председатель Морского собрания РБ Юлай Муратов.

Представители Уфимской епархии провели освящение бюста. После этого участники возложили к нему цветы.