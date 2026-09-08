+22 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
8 Сентября , 10:21

В Уфе открыли бюст великого флотоводца Фёдора Ушакова

Бюст прославленного адмирала установлен в сквере перед музеем полярников имени Валериана Альбанова.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Событие приурочено к 280-летию со дня рождения Федора Ушакова и годовщине победы русской эскадры под его командованием у мыса Тендра. Он участвовал в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения, не потерял ни одного корабля.

Присутствующих приветствовали первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, руководитель системы проектов по строительству духовно-исторического комплекса во имя праведного воина адмирала Федора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак и председатель Морского собрания РБ Юлай Муратов.

Представители Уфимской епархии провели освящение бюста. После этого участники возложили к нему цветы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru