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Общество
5 Сентября , 16:14

Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Октябрьском

Сегодня, 5 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров в Октябрьском принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею города.

Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в ОктябрьскомРадий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Октябрьском
Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Октябрьском

Выступая перед горожанами, глава региона сказал:

— Октябрьский сегодня — очень сильный город, с мощной развитой промышленностью, с хорошей комфортной средой, где появляются каждый год новые красивые объекты и здания. Но хочу сказать, что самое главное богатство Октябрьского — это конечно вы, жители.

Примите от меня слова глубочайшего уважения и благодарности и за поддержку, и за ваш труд. Спасибо вам большое! Я хочу сказать, что, конечно, сегодня, в день рождения мы должны помнить и говорить слова благодарности нашим первопроходцам Октябрьского — тем, кто 80 лет назад заложил основы замечательного прекрасного города.

Спасибо огромное ветеранам! Низкий вам поклон! Сегодня мы проходим вместе очень непростые испытания. И от того, как мы пройдём эти испытания, от того, как будем доверять друг другу, верить друг другу, помогать друг другу, конечно зависит наше будущее. В каждом времени есть свои герои. Сегодня наши главные герои — это наши парни, которые воюют, которые нас защищают. Низкий поклон, дорогие наши участники специальной военной операции!

Октябрьский — очень красивый, спортивный, динамичный прекрасный город. Желаю жителям города процветания, солнечных дней, отличного настроения и веры в прекрасное, замечательное будущее! С праздником», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Глава региона вручил государственные награды Башкортостана передовикам производства.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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