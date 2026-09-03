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Общество
3 Сентября , 06:15

Жители Башкирии смогут проверить свою цифровую грамотность

В сентябре состоится всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант».

Жители Башкирии смогут проверить свою цифровую грамотностьЖители Башкирии смогут проверить свою цифровую грамотность
Жители Башкирии смогут проверить свою цифровую грамотность

С 11 по 13 сентября на платформе ит-диктант.рф состоится диктант по информационным технологиям. Принять участие смогут все желающие — от школьников до специалистов, сообщает оргкомитет мероприятия.

Участникам предстоит ответить на вопросы по ключевым направлениям цифровой грамотности, таким как цифровое потребление, финансовые операции и покупки в интернете, использование цифровых устройств и др.
Полученные данные помогут определить актуальный уровень цифровой подготовки жителей страны, выявить темы, требующие дополнительного внимания, а также использовать результаты при совершенствовании образовательных программ вузов и профессиональных образовательных организаций.

Участие бесплатное.

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Фото: официальный сайт ИТ-диктанта.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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