Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»

Врачей поздравил глава Башкирии Радий Хабиров. На своей страничке в соцсетях она написал: «Наши врачи всегда показывают замечательные результаты. Благодарю их за профессионализм, преданность делу и чуткое отношение к пациентам».

Радий Хабиров отметил, что руководство республики старается создавать самые лучшие условия для работы врачей — и в городах, и на селе строятся и модернизируются больницы, поликлиники, ФАПы, оснащаются современным оборудованием медучреждения.

«Я всегда с большим уважением отношусь к людям этой важнейшей профессии. И я уверен, что нет в нашей республике людей, которые бы думали иначе», — написал Радий Хабиров.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.