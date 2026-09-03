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Общество
3 Сентября , 07:49

Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»

Доктора из Башкортостана заняли два первых, три вторых и два третьих места на Всероссийском конкурсе «Лучший врач года».

Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»

Врачей поздравил глава Башкирии Радий Хабиров. На своей страничке в соцсетях она написал: «Наши врачи всегда показывают замечательные результаты. Благодарю их за профессионализм, преданность делу и чуткое отношение к пациентам».

Радий Хабиров отметил, что руководство республики старается создавать самые лучшие условия для работы врачей — и в городах, и на селе строятся и модернизируются больницы, поликлиники, ФАПы, оснащаются современным оборудованием медучреждения.

«Я всегда с большим уважением отношусь к людям этой важнейшей профессии. И я уверен, что нет в нашей республике людей, которые бы думали иначе», — написал Радий Хабиров.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.

Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Семь медиков Башкирии стали призёрами всероссийского конкурса «Лучший врач года»
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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