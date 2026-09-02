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Общество
2 Сентября , 06:19

В Уфе стартовала акция «Шинная утилизация»

Старые автомобильные покрышки владельцы машин могут сдать в специальные пункты, сообщили в администрации столицы.

Администрация Уфы.Администрация Уфы.
Фото:Администрация Уфы.

Шины диаметром до 22 дюймов, до четырех штук, принимаются от физлиц по адресам:

ул. Центральная, 35;

ул. Сосновская, 60;

Кузнецовский затон, 22;

ул. Большая Шерстомойная, 40;

ул. Трамвайная, 2а;

ул. Кемеровская, 114;

ул. Пархоменко, 202;

поселок Нагаево, ул. Озерная, 11/1 (ангар возле пожарной части).

Сдать покрышки можно с 10.00 до 18.00, без выходных, до 1 декабря.

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе шиномонтажных мастерских, действуют особые требования по обращению с отходами производства.

Напомним, что покрышки нельзя выкидывать в контейнеры и бункеры для крупногабаритных отходов, оставлять возле контейнерных площадок. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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