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Общество
1 Сентября , 13:23

Воины-«шаймуратовцы» поздравили с Днём знаний учителей, учеников и их родителей

На странице Башкирского батальона им. М. Шаймуратова опубликовано видео-поздравление с 1 сентября.

Воины-«шаймуратовцы» поздравили с Днём знаний учителей, учеников и их родителейВоины-«шаймуратовцы» поздравили с Днём знаний учителей, учеников и их родителей
Воины-«шаймуратовцы» поздравили с Днём знаний учителей, учеников и их родителей

«1 сентября — это особенный день, который открывает новые горизонты знаний, возможностей и достижений. Пусть этот учебный год станет временем ярких открытий, интересных уроков и незабываемых моментов. Желаем всем ученикам усердия в учебе, новых успехов и свершений. Уважаемые учителя, низкий вам поклон и огромное спасибо за ваш труд! Дорогие родители, поддерживайте ваших детей в их стремлениях и вместе с ними радуйтесь их свершениям. Пусть этот учебный год будет плодотворным и насыщенным интересными эмоциями», — выступили бойцы.

Фото: скриншот видео.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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