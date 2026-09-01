Воины-«шаймуратовцы» поздравили с Днём знаний учителей, учеников и их родителей

«1 сентября — это особенный день, который открывает новые горизонты знаний, возможностей и достижений. Пусть этот учебный год станет временем ярких открытий, интересных уроков и незабываемых моментов. Желаем всем ученикам усердия в учебе, новых успехов и свершений. Уважаемые учителя, низкий вам поклон и огромное спасибо за ваш труд! Дорогие родители, поддерживайте ваших детей в их стремлениях и вместе с ними радуйтесь их свершениям. Пусть этот учебный год будет плодотворным и насыщенным интересными эмоциями», — выступили бойцы.

Фото: скриншот видео.