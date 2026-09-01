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Общество
1 Сентября , 06:15

В Уфе объявили осенние субботники

Месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий стартовал сегодня в столице, сообщили в администрации Уфы.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Общегородские субботники запланированы на 12 и 26 сентября. Также предусмотрено проведение санитарных пятниц.

Участники осенней уборки займутся очисткой скверов, парков, оврагов и прибрежных зон, ликвидацией свалок, ремонтом ограждений, малых архитектурных форм, контейнерных площадок. Кроме того, в рамках акции «Зеленая Башкирия» будут высажены деревья и кустарники.

В целях безопасности работать рекомендуется в масках и перчатках, при себе иметь воду и средства для дезинфекции рук.

Санитарный месячник продлится до 1 ноября.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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