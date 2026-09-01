В Уфе объявили осенние субботники

Общегородские субботники запланированы на 12 и 26 сентября. Также предусмотрено проведение санитарных пятниц.

Участники осенней уборки займутся очисткой скверов, парков, оврагов и прибрежных зон, ликвидацией свалок, ремонтом ограждений, малых архитектурных форм, контейнерных площадок. Кроме того, в рамках акции «Зеленая Башкирия» будут высажены деревья и кустарники.

В целях безопасности работать рекомендуется в масках и перчатках, при себе иметь воду и средства для дезинфекции рук.

Санитарный месячник продлится до 1 ноября.