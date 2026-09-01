В Белорецке Андрей Назаров поздравил с Днём знаний школьников и учителей

— Сегодняшний день задаёт ритм всему году. Это момент, когда рождаются новые мечты, складываются планы, зажигаются огоньки любопытства и стремления к победам. Для того чтобы это сбывалось, у нас созданы все условия, — отметил премьер-министр.

Андрей Назаров подчеркнул, что система образования Башкортостана — одна из крупнейших в России: регион занимает первое место в Приволжье и третье в стране по числу оснащённых школ. В 2026 году завершается строительство Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, а в 2027-м откроется Республиканский математический лицей-интернат. С начала года введены 4 новые школы, включая самую большую в Приволжье в уфимском Кузнецовском Затоне. В прошлом году отремонтировали 35 школьных зданий, в этом — работы идут на 42 объектах, на следующий год запланированы 18 школ и 8 детсадов.

Школа № 8 Белорецка в 2023 году прошла масштабную реконструкцию, а в 2026 году её коллектив победил в региональном конкурсе «Лучшая школьная столовая» и теперь представит республику на всероссийском этапе. Премьер отметил заслуги педагогов, среди которых есть целые учительские династии.

Особое внимание на линейке было уделено присвоению школе имени Героя России Владислава Бочарова, выпускника, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО. Это решение, принятое главой Башкортостана Радием Хабировым, Андрей Назаров назвал «не просто данью уважения подвигу, но и ярким моральным ориентиром для будущих поколений».

Отец Героя Алексей Бочаров обратился к детям:

— Быть учеником школы имени Героя России — значит не просто хорошо учиться, но и быть порядочным, неравнодушным и смелым. Уметь поддерживать тех, кому тяжело, не проходить мимо несправедливости, держать своё слово и отвечать за свои поступки.

Андрей Назаров вручил правительственные награды 10 преподавателям школы, а затем проводил на первый урок первоклассника Тимофея Киселева. Также премьер встретился с первоклассниками из семей участников СВО и вручил им школьные наборы от имени правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.