В Башкирии молодыми мамами стали более 360 студенток

С начала года на эти цели направлен 31 млн рублей.

Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составляет для студенток 85 тысяч рублей. Право на выплаты в повышенном размере очницам предоставили год назад. Ранее расчет производился исходя из размера стипендии.

Сейчас пособие для студенток равно величине регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 января нынешнего года он составляет 18 373 рубля.

Выплату могут оформить студентки, обучающиеся очно в колледжах, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях как на бюджетной, так и на платной основе.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Потребуются справка из медорганизации, подтверждающая период временной нетрудоспособности женщины, и документ об очном обучении.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней, средства выплачиваются сразу за весь период в течение пять рабочих дней.