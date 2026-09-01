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Общество
1 Сентября , 10:17

В Башкирии молодыми мамами стали более 360 студенток

Пособие по беременности и родам студенткам-очницам было назначено в повышенном размере, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

С начала года на эти цели направлен 31 млн рублей.

Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составляет для студенток 85 тысяч рублей. Право на выплаты в повышенном размере очницам предоставили год назад. Ранее расчет производился исходя из размера стипендии.

Сейчас пособие для студенток равно величине регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 января нынешнего года он составляет 18 373 рубля.

Выплату могут оформить студентки, обучающиеся очно в колледжах, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях как на бюджетной, так и на платной основе.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Потребуются справка из медорганизации, подтверждающая период временной нетрудоспособности женщины, и документ об очном обучении.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней, средства выплачиваются сразу за весь период в течение пять рабочих дней.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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