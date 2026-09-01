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Общество
1 Сентября , 04:22

Шамиль Валеев: Позиция Радия Хабирова обусловлена его вниманием к образованию

По итогам июля-августа 2026 года глава Башкирии Радий Хабирова занял 9-е место в Национальном рейтинге губернаторов и второй выпуск подряд удерживает эту позицию. Этот показатель прокомментировал нашему изданию депутат Государственного Собрания — Курултая РБ седьмого созыва Шамиль Валеев.

Шамиль Валеев: Позиция Радия Хабирова обусловлена его вниманием к образованиюШамиль Валеев: Позиция Радия Хабирова обусловлена его вниманием к образованию
Шамиль Валеев: Позиция Радия Хабирова обусловлена его вниманием к образованию

— Думаю весьма симптоматично, что Радий Хабиров вырос в рейтингах накануне Дня знаний, — прокомментировал Шамиль Валеев. — Количество одновременно возводимых, возведенных и ремонтируемых объектов современного многопрофильного и специализированного образования — беспрецедентно. Регион включился в гонку за главным ресурсом, залогом развития и прогресса республики — светлыми мозгами наших и иногородних ребят, которые все чаще выбирают Уфу для учебы и жизни.

Годами, десятилетиями Башкирия экспортировала таланты в силу субъективных и объективных причин. Молодые люди не находили здесь условий и не считались ценностью. Судя по всему, Радий Хабиров решил это сломать, именно этим можно объяснить внимание к средней и высшей школе и студенческой науке, которое проявляется в масштабном строительстве: математического лицея-интерната, межвузовского кампуса и других объектов.

Напомним, что 27 августа 2026 года Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередную оценку деятельности глав субъектов Российской Федерации. Исследование охватывает июль-август 2026 года и основано на анкетировании, заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества. Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-10 рейтинга, заняв 9-е место. Он включен в первую, лидирующую группу руководителей регионов. В мартовско-апрельском выпуске 2026 года Радий Хабиров находился на 11-й позиции. В мае–июне он поднялся на 9-е место, а по итогам июля–августа сохранил достигнутый результат.

Фото: из архива Шамиля Валеева.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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