Журналисты «РБ» обозначили ключевые моменты недели

Радий Хабиров провел первое заседание Совета по внедрению ИИ

Главной темой стало внедрение цифровых технологий в госуправление. Впервые использование ИИ рассматривается как единый план правительства, ориентированный на пользу для жителей и снижение рутины для чиновников, отметил замминистра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила Башкирию

Глава республики Радий Хабиров обсудил с ней развитие сельских территорий, уборочную кампанию и взаимодействие с федеральным министерством. Башкирия прочно держит статус одного из ключевых аграрных регионов. В 2025 году по объему сельского хозяйства она вышла на девятое место в стране.

Оксана Лут отметила успешную связку науки, образования и производства в республике, добавив, что многие наработки в сельском хозяйстве республики представляют интерес для других регионов.

В Уфе в восьмой раз прошел Гражданский форум

Он собрал более тысячи гражданских активистов из 19 регионов страны. В работе форума принял участие советник президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Главная идея форума в этом году — трансформация гражданского общества в условиях СВО. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал его важнейшей площадкой, где вместе с активными и неравнодушными жителями вырабатываются новые подходы к развитию институтов гражданского общества.

Федеральный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш подчеркнул: главное на форуме — атмосфера дела. Люди приехали не просто выступить и разъехаться, а обсуждать конкретные проблемы и искать решения.

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-10 рейтинга губернаторов, заняв девятое место

В марте-апреле он находился на 11-й позиции, в мае-июне поднялся на два пункта и сохраняет достигнутый результат.

Высокая позиция руководителя республики отражает устойчивое восприятие Башкирии на федеральном уровне, отметили эксперты.

Стартовал IV Международный чемпионат «ГеоВызов»

Он собрал более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира, в соревнованиях участвуют 40 команд. Участникам предстоит пройти 12 этапов, а победителям достанется стажировка на ведущих геологических предприятиях.

Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов отметил: «Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и молодые породы, а недра хранят огромный потенциал. Но ключевое — это связь поколений и мост между талантливой молодежью со всего мира и работодателями, что становится фундаментом успешной карьеры».

Чемпионат организовали Роснедра и правительство Республики Башкортостан; торжественное закрытие и награждение победителей пройдут 9 сентября.

Владимир Путин и Радий Хабиров открыли новую школу в Уфе

Новое образовательное учреждение в микрорайоне Глумилино-2 — из разряда школ XXI века, отметил глава региона. Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку сферы образования и внимание, которое он оказывает республике и ее жителям, а также пригласил президента на открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Владимир Путин положительно оценил результаты программы строительства и капитального ремонта школ, подчеркнув: «Главное, чтобы своевременно и в полном объеме выделялись необходимые ресурсы».

ТГ-канал «Минченко Регионы» отмечает: «Внимание президента к инфраструктурным проектам усиливает позиции Башкирии».

В Уфе прошел фестиваль «Молочная страна»

В этом году он был посвящен Году большой и дружной семьи. На молочной ярмарке более 40 производителей представили фермерскую продукцию.

Фестиваль посетил глава республики Радий Хабиров. Он отметил: «Молочная страна» способствует росту потребления молочных продуктов. При этом праздник имеет и экономическую основу. Башкортостан — один из лидеров молочного производства в стране. Мы стремимся развивать формат крупных индустриальных животноводческих ферм и современных перерабатывающих производств. За такими предприятиями — будущее молочной отрасли».