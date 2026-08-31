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Общество
31 Августа , 04:45

Жители Башкирии смогут работать сверхурочно в два раза больше

Допустимая продолжительность сверхурочной работы увеличится с 1 сентября, сообщили в Гострудинспекции в РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Изменения в Трудовом кодексе предусмотрены федеральным законом. Они касаются регулирования сверхурочной работы, а также оформления и расторжения трудовых договоров.

Годовой лимит переработок увеличивается со 120 до 240 часов, но эта норма должна быть закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для сотрудников госучреждений с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 сохраняется прежняя планка. Тех, кто имеет «вредность» 3.1 и 3.2, а также предпенсионеров и пенсионеров можно привлекать к сверхурочке свыше 120 часов только с их письменного согласия и при отсутствия медицинских противопоказаний.

Закон также вводит новое основание для увольнения. Расторгнуть договор за хищение по месту работы можно будет не только по приговору, но и при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, включая судебный штраф.

Срочные трудовые договоры малый бизнес сможет заключать при штате до 70 человек вместо прежних 35 человек, пояснила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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