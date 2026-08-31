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Общество
31 Августа , 06:11

В Уфе появилась новая галерея под открытым небом

Художники создали 28 арт-объектов, посвященных началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Пресс-служба «Ростелекома».Пресс-служба «Ростелекома».
Фото:Пресс-служба «Ростелекома».

Сюжеты о детстве, мечтах и тяге к знаниям изображены на телекоммуникационных шкафах в историческом центре города, Черниковке, Инорсе, Зеленой роще, Деме и Сипайлово.

Авторы проекта — художники Владислав Столяров и Павел Дорофеев. Ранее они изобразили спасателей на фасаде дома по улице Комсомольской и вместе с болельщиками ФК «Уфа» нарисовали граффити у стадиона «Нефтяник».

— Мы не первый год работаем над городскими проектами. В этот раз задача была другой — передать атмосферу праздника в преддверии начала учебного года. Школьные сюжеты очень живые: здесь и первые звонки, и книги, и ожидание нового и интересного. Надеемся, уфимцам понравится, — отметил Владислав Столяров.

Проект «Ростелекома» по созданию уличных галерей в Уфе стартовал в 2024 году. Тогда были расписаны первые 25 телеком-шкафов. К 80-летию Победы добавился еще 31.

— Для каждого из нас 1 сентября — не просто дата в календаре, а личная история: первые друзья, маленькие победы и большие открытия, теплые воспоминания на всю жизнь. Через этот проект мы решили напомнить, что все начинается со школы, — подчеркнул директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» в РБ Сергей Чирков.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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