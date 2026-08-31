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Общество
31 Августа , 07:43

В Башкирии пройдут бесплатные консультации по недвижимости

Специалисты Управления Росреестра по РБ ответят на вопросы жителей по оформлению земельных участков и помещений, сообщает пресс-служба правительства.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Консультации пройдут 1 сентября в 16 офисах МФЦ. Эксперты ведомства окажут поддержку по кадастровому учету и регистрации прав, сделкам с недвижимостью, проведению экспертизы документов, разбору сложных случаев.

— Очные встречи остаются одним из ключевых механизмов обратной связи и выявления актуальных проблем на рынке недвижимости. Наша задача — не только разъяснить гражданам и бизнесу нормы права, но и выстроить алгоритм действий для оформления их имущественных прав, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

— Жители отдаленных муниципалитетов смогут получить экспертную поддержку по видеоконференцсвязи в девяти офисах МФЦ. В офисах также действуют секторы пользовательского сопровождения, где специалисты оказывают помощь в навигации по порталу госуслуг при подаче электронных заявлений на услуги Росреестра, — подчеркнула директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

Консультации пройдут в городах:

Уфа (ул. Губайдуллина, 6, ТЦ «Аркада» и пр. Октября, 4/1, ТЦ «Мир»);

Белебей (ул. Революционеров, 3);

Белорецк (ул. 5 Июля, 3);

Давлеканово (ул. Победы, 5);

Дюртюли (ул. Разила Мусина, 15);

Ишимбай (ул. Гагарина, 1);

Кумертау (ул. Гафури, 35);

Мелеуз (ул. Смоленская, 108);

Нефтекамск (ул. Строителей, 59);

Октябрьский (ул. Горького, 40);

Салават (ул. Ленина, 11);

Сибай (ул. Горького, 74к);

Стерлитамак (ул. Худайбердина, 83);

Туймазы (ул. Салавата Юлаева, 69А);

Учалы (ул. К. Маркса, 1).

Прием будет проходить с 15.00 до 18.00 в порядке живой очереди. С собой рекомендуется взять документы на объекты недвижимости.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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