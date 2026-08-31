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Общество
31 Августа , 09:45

В Башкирии дополнительно выделили 25 миллионов на безопасность учебных заведений

В правительстве региона обсудили подготовку к новому учебному году.

В Башкирии дополнительно выделили 25 миллионов на безопасность учебных заведенийВ Башкирии дополнительно выделили 25 миллионов на безопасность учебных заведений
В Башкирии дополнительно выделили 25 миллионов на безопасность учебных заведений

На совещании в правительстве Башкирии обсудили безопасность учебных заведений в преддверии 1 сентября. По словам премьер-министра Андрея Назарова, в новом учебном году за парты сядут более 500 тысяч школьников и студентов колледжей.

— Безопасность детей — безусловный приоритет, — приводит слова Назарова пресс-служба правительства РБ. — В этом году мы системно отработали этот вопрос. По поручению главы республики школы первой и второй категорий опасности переведены на новую двухрежимную систему охраны с привлечением квалифицированных специалистов. На эти цели дополнительно направлено 25 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Глава республиканского кабмина также посвятил новому учебному году пост в соцсетях.

«Отдельный вопрос — школьные автобусы, их 1633 по республике, — написал Назаров на своей страничке «ВКонтакте». — В этом году уже передали 10 школьных автобусов, которые закупили за счет республиканских средств, еще 59 получим из федерального бюджета. Поручил в течение учебного года начать перевод части транспорта на газ. Это и экономичнее, и надежнее с учетом ситуации с топливом».

Кроме того, премьер-министр сообщил, что на бесплатное питание для школьников в новом учебном году выделено 3,8 миллиарда рублей.

Фото: соцсети Андрея НАЗАРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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