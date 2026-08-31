Радий Хабиров поздравил газовиков с профессиональным праздником

Руководитель региона поздравил трудовые коллективы предприятий газовой промышленности и вручил госнаграды, сообщает пресс-служба главы РБ.

«Ваши достижения вносят весомый вклад в укрепление экономики республики, инженерной инфраструктуры, реализацию важных социальных программ, развитие и благоустройство наших городов и сел, — сказал Радий Хабиров в своем приветственном слове. — Вы обслуживаете почти пять тысяч километров газопроводов, десятки станций и компрессорных цехов, надежно обеспечиваете регион голубым топливом. Несмотря на сложную ситуацию, вы проводите реконструкцию и техническое перевооружение объектов транспорта газа, вводите новые мощности.

В своем выступлении глава РБ также отметил, что по итогам прошлого года газозаправочная сеть республики стала самой крупной в стране.

«Мы и дальше продолжим совместную работу по расширению газозаправочной инфраструктуры», — добавил Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.