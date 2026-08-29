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Общество
29 Августа , 13:49

Жительница Башкирии оштрафована за ложный донос на сожителя

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Янаульского района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Жительница Башкирии оштрафована за ложный донос на сожителяЖительница Башкирии оштрафована за ложный донос на сожителя
Жительница Башкирии оштрафована за ложный донос на сожителя

В мае женщина обратилась в полицию, передав письменное заявление о том, что ее избил сожитель. Позже она призналась, что солгала.

Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.

Фото: Евгений СОКОЛОВ

Автор:Артур СМОЛОВ
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