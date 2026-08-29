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Общество
29 Августа , 18:45

В Уфе насчитали более десяти тысяч вакансий

Республиканский центр занятости населения информирует о предприятиях Уфы, где представлено наибольшее количество вакансий.

В Уфе насчитали более десяти тысяч вакансийВ Уфе насчитали более десяти тысяч вакансий
В Уфе насчитали более десяти тысяч вакансий

На УМПО насчитали 647 свободных рабочих мест.

В ООО «Стройдом» требуется 330 рабочих. В МУП «Уфимский городской электротранспорт» готовы принять 321 человека.

Всего в Уфе насчитали 10 009 рабочих мест.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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