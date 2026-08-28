Жителям Башкирии объяснили, кто должен оплачивать медосмотр при приёме на работу

Многие работодатели заявляют, что обязаны оплачивать только периодические медосмотры, когда ты уже являешься работником, а никак не предварительные. По Трудовому кодексу это не так.

— Все медосмотры в рамках трудовых отношений организует работодатель за свой счет, в том числе и при приеме на работу. Параллельно с заключением трудового договора новому сотруднику выдается направление на медосмотр, в котором указываются организация, должность, условия труда. Он его должен пройти в конкретной медорганизации, с которой у работодателя заключен договор.

Если работодатель все-таки не выдал направление и пришлось проходить его за свой счет, можно попросить возместить затраты на медосмотр после оформления трудовых отношений, приложив договор об оказании медуслуг и чеки. Тем не менее такой порядок считается нарушением.

Если сотрудник позже решит сменить место работы, воспользоваться результатами предварительного медосмотра, пройденного за свой счет, он не сможет: обследование привязано к конкретной организации, должности и условиям труда.