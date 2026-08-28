Волонтёры Башкирии отправятся на Международный фестиваль молодёжи – 2026

Подготовка к МФМ-2026 стартовала задолго до открытия. Еще в феврале Добро.Центр УГНТУ вошел в число 28 всероссийских центров по привлечению и обучению волонтеров. Именно здесь провели масштабный отбор: на 30 мест в делегации поступило около 800 заявок, сообщили в пресс-службе вуза.

При этом география работы Центра вышла за пределы республики. Специалисты УГНТУ готовили добровольцев сразу в трех регионах: Башкирии, Самарской и Оренбургской областях. Тренеры выезжали на места, чтобы провести очное обучение, а рекрутеры лично проводили собеседования с каждым претендентом.

— Для нас фестиваль — это возможность показать молодежи, что в России открыто гораздо больше перспектив, чем кажется на первый взгляд. Мы не просто рассказываем о них, а даем ребятам шанс попробовать свои силы в большом деле, — подчеркнул руководитель Добро.Центра УГНТУ и делегации Тимур Гадельшин.

Особенность башкирской команды — многоуровневая структура. Помимо волонтеров, в Екатеринбург отправляются координаторы, которые будут распределять задачи и отвечать за слаженную работу на объектах фестиваля. Один из ярких примеров — магистрантка ИЭС УГНТУ Маргарита Хакимова. Начав с рядового волонтерства на втором курсе, сегодня она сама готовит добровольцев и управляет командами, совмещая координацию с аналитической работой.

— С каждым крупным событием я росла профессионально: от волонтера до тимлидера. Фестиваль молодежи, выставка «Россия», всероссийские форумы — это все ступени, которые привели меня к управлению проектами, — делится Маргарита.

МФМ-2026 соберет 10 тысяч участников: 5 тысяч россиян и столько же иностранных гостей. Организацию события обеспечат около 2 тысяч волонтеров. Для делегации Башкирии это не просто стажировка, а почетная миссия — стать неформальными послами республики, рассказывать о ее культуре, традициях и устанавливать международные связи.

— Новые контакты, нестандартные задачи и живое общение дадут каждому из нас бесценный опыт, — уверен Тимур Гадельшин.

Перед выездом команда провела финальную встречу в штабе Добро.Центра УГНТУ. Волонтеры участвовали в квизе о родном крае, проходили тренинг по скоростному рассказу об уникальности Башкирии (всего за 30 секунд!), а также создали «Капсулу целей». В нее каждый вложил личное обещание — проект, идею или полезный контакт, который планирует привезти домой. Капсула осталась в штабе, и после возвращения делегации ее вскроют, чтобы проверить, какие задумки удалось воплотить.

Участие в МФМ-2026 — закономерный этап системной работы Добро.Центра УГНТУ. Центр уже развивает программу «Добрососедство» и сотрудничает с волонтерскими объединениями других регионов, а теперь выходит на международную арену.

Фото: пресс-служба УГНТУ.