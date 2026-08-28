В Уфе состоялись просветительские лекции Российского общества «Знание»

Спикером выступил член Общественной палаты Волгоградской области, советник аппарата Ассоциации юристов России, член экспертного совета Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», лектор Российского общества «Знание» Антон Лукаш.

— Я не впервые с удовольствием приезжаю в Башкирию, — отметил эксперт, накануне принявший участие в VIII Гражданском форуме в Уфе. — Не многие могут похвастаться таким уровнем развития людей и гражданского общества в целом, как ваша республика. Темы моих лекций взаимосвязаны, в них содержатся практико-прикладные экспертные материалы, а также результаты анализа работы искусственного интеллекта. Это будет очень интересно и полезно.

В первой лекции на тему «Информационная и ценностная безопасность — сфера стратегической безопасности России» Антон Лукаш подробно разобрал, как информационные потоки и ценностные установки влияют на устойчивость общества и государства. Он рассказал о механизмах информационных воздействий и манипуляций, об инструментах медиаграмотности и общественного контроля, а также о том, как распространяются фейки, как формируется то или иное общественное мнение и как распознавать манипуляции, в том числе в свете предстоящих выборов. В завершение спикер отметил, что, несмотря на масштабное противодействие, Россия вместе с партнерами строит новый мир, отстаивая свой суверенитет.

Вторая лекция была посвящена сравнительному анализу избирательных систем России, США, Германии, Великобритании и Франции. Особое внимание лектор уделил роли общественных наблюдателей, видеонаблюдению на участках и процедуре подсчета голосов, рассмотрел риски манипуляций на выборах в разных странах, включая систему выборщиков в США и почтовое голосование. В завершение Антон Лукаш ответил на вопросы слушателей, в том числе о безопасности электронного голосования и защите ключей шифрования.

Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» совместно с Общественной палатой Республики Башкортостан.

Фото предоставлено Общественной палатой РБ