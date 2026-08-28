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Общество
28 Августа , 06:55

В Туймазах прошел кадровый отбор по проекту «Башкирская вахта»

Новым партнером проекта стала компания «Башнефть», сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.
Фото:Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Работодатель представил вакансии в разведке и добыче нефти, нефтепереработке и нефтехимии, коммерции и логистике, службе сервиса.

— За два года проект «Башкирская вахта» показал себя как востребованный инструмент в решении кадровых вопросов. Благодаря ему порядка 700 человек нашли работу дома, в родной республике, сохранив привычный уклад жизни и сопоставимую с северной заработную плату, получив возможность больше времени проводить с семьей, — отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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