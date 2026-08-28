В Башкирии возросло количество сделок с недвижимостью

Показатель на 5 процентов превышает результат аналогичного периода прошлого года.

— Ежедневно нам поступает 3 тысячи заявлений, каждый регистратор обрабатывает от 20 до 30 пакетов документов. Всего на 1 июля в реестре недвижимости содержится информация о 4,5 млн объектов недвижимости и 7,9 млн прав, ограничений, обременений и сделок, — пояснил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Большая часть объектов в реестре — 37,5 процента — составляют земельные участки, 32,6 процента — помещения, 24,3 процента — здания, 5 процентов — сооружения, 0,6 процента — иные объекты. 87,8 процента прав, ограничений и сделок приходится на физлиц, 5,2 процента — на юрлиц, 3,3 процента — на муниципалитеты.

Доля приостановлений при регистрации прав составляет 1,4 процента, при кадастровом учете — 2 процента, при единой процедуре — 3 процента. Это ниже целевых показателей.

Средний срок при кадастровом учете составляет 0,9 рабочего дня, при регистрации прав — 1,1 дня, при единой процедуре — 1,8 дня, уточнили в ведомстве.