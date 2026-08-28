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Общество
28 Августа , 12:40

Кристина Нейман: Гражданский форум в Уфе подарил много полезных знакомств

В Уфе прошел VIII Гражданский форум республики. Специалист по привлечению ресурсов, экс-руководитель Центра для детей с инвалидностью «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ» Кристина Нейман из Самарской области поделилась впечатлениями о мероприятии.

Кристина Нейман: Гражданский форум в Уфе подарил много полезных знакомствКристина Нейман: Гражданский форум в Уфе подарил много полезных знакомств
Кристина Нейман: Гражданский форум в Уфе подарил много полезных знакомств

— VIII Гражданский форум Республики Башкортостан — это важная площадка для обмена опытом, идеями и лучшими практиками между представителями некоммерческого сектора, общественных организаций и экспертного сообщества, — рассказала она.

Спикер отметила, что программа мероприятия была очень насыщенной: большое количество тематических площадок, интересных лекций и актуальных дискуссий позволило каждому участнику найти полезную для себя информацию.

— Особенно ценно, что форум объединил экспертов и представителей организаций из разных регионов России. Такой межрегиональный обмен помогает по-новому взглянуть на привычные задачи и найти более эффективные решения. Кроме того, форум подарил много полезных знакомств, которые, я надеюсь, в дальнейшем перерастут в совместные проекты и долгосрочное сотрудничество. Подобные мероприятия важны для развития гражданского общества и некоммерческого сектора Башкортостана. Для меня большая честь представлять Самарскую область на таком значимом событии, — подытожила Кристина Нейман.

Фото: Общественная палата РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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