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Общество
27 Августа , 14:46

Жители Башкирии смогут пройти обучение в школе журналистики

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор слушателей.

Жители Башкирии смогут пройти обучение в школе журналистикиЖители Башкирии смогут пройти обучение в школе журналистики
Жители Башкирии смогут пройти обучение в школе журналистики

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального, сообщили в пресс-службе образовательного проекта. В региональном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, научаться работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном — прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях

Обучение бесплатное, но предусмотрен конкурсный отбор.

К отбору приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из всех регионов страны. Если в городе проживания успешного кандидата работает отделение Школы, он присоединяется к ней, если нет — занимается онлайн.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо с 1 по 15 сентября прислать сведения о себе (ФИО, дата рождения, город проживания, место работы/учебы, ссылку на социальные сети, адрес электронный почты и мобильный телефон) и мотивационное письмо на электронный адрес (school@nazaccent.ru).

В мотивационном письме нужно развернуто (не менее 1500 знаков) ответить на вопрос: «Почему я хочу учиться межэтнической журналистике?».

К федеральному — очному — модулю будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Занятия очного модуля будут проходить в Москве.

Фото: официальный сайт проекта (nazaccent.ru).

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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