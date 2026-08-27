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Общество
27 Августа , 10:13

В Уфе обсудили, как переломить негативные тренды в демографии

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялся круглый стол на тему «Демография: современные вызовы и реалии XXI века». Он стал частью обширной программы VIII Гражданского форума Республики Башкортостан, собравшего более 700 участников из 19 регионов страны.

В Уфе обсудили, как переломить негативные тренды в демографииВ Уфе обсудили, как переломить негативные тренды в демографии
В Уфе обсудили, как переломить негативные тренды в демографии

За круглым столом встретились представители всех ключевых сфер, от законодательной власти и социального блока до бизнеса и реального сектора экономики.

В ходе оживленной дискуссии участники затронули три главных вопроса: как преодолеть спад рождаемости, сохранить репродуктивное здоровье нации и выстроить комплексную поддержку семей с детьми. Особое внимание было уделено роли работодателей в создании комфортной среды для молодых родителей и важности просветительской работы среди молодежи.

 Итогом круглого стола стала выработка конкретных инициатив, направленных на совершенствование демографической политики в Башкортостане. Эксперты подчеркнули, что преодолеть негативные тенденции можно только при условии консолидации усилий всех уровней власти и институтов — от федерального центра до конкретной семьи. Для этого необходима системная межведомственная работа, объединяющая медицину, образование, социальную защиту, бизнес и институты гражданского общества, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

Напомним, сегодня, 27 августа, в Уфе проходит VIII Гражданский форум Республики Башкортостан — ключевая площадка для диалога органов власти, общественных институтов, некоммерческого сектора и гражданских активистов. В программе форума — 36 дискуссионных, образовательных, консультационных и выставочных площадок, более 150 спикеров.

Фото: Диана ФАРАХОВА.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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