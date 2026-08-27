В Уфе наградили победителей конкурса «Отцовская доблесть»

В 2026 году премия приурочена к объявленному в республике Году большой и дружной семьи. Награждение состоялось в рамках VIII Гражданского форума республики.

Республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть» с 2020 года Общественная палата республики, его цель — сохранение традиционных семейных ценностей и поддержания роли и значимости отца в современном обществе. В 2026 году на конкурс подано 108 заявок из 43 муниципалитетов республики.

— Сегодня Башкортостан является одним из лидеров и по числу молодых семей, и по числу многодетных семей, которых у нас сейчас уже более 74 тысяч, с каждым годом их становится все больше. Сегодня мы хотим поблагодарить наших уважаемых отцов, наших мужчин, вручив им эту общественную премию. Это очень важно и очень нужно, — подчеркнул, приветствуя победителей конкурса, вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Всего премию «Отцовская доблесть» в этом году получили 35 мужчин из 21 муниципалитета республики. Самому молодому участнику конкурса 28 лет, самому старшему — 79 лет.

— Отцы закладывают в человека самое главное — то, что потом передается дальше из поколения в поколение, — отметил Герой России, участник федеральной кадровой программы «Время Героев» Денис Чернавин. — Они объясняют, что значит быть настоящим мужчиной, что значит быть настоящим патриотом своей страны, что значит быть настоящим главой семьи.

Самые отличившиеся отцы награждались по шести номинациям: «Защитники» — 8 лауреатов; «Семейная династия» — 8; «Папа-активист» — 7; «Хранитель традиций» — 6; «Многовнуковые / Многодетные» — 5.

Советник департамента Управления президента РФ по общественным проектам Марго Саакян поблагодарила республику за поддержку и распространение традиционных ценностей.

Фото: Валерий Шахов