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Общество
27 Августа , 05:25

В Башкирии объявили об отмене режима «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» на территории региона снят, сообщает Госкомитет республики по ЧС.

В Башкирии объявили об отмене режима «Беспилотная опасность»В Башкирии объявили об отмене режима «Беспилотная опасность»
В Башкирии объявили об отмене режима «Беспилотная опасность»

Аэропорт Уфы вернулся к штатному режиму работы.

Напомним, ранним утром 27 августа жителей Башкирии предупредили об опасности ракетной и беспилотной атак. Спустя час режим ракетной опасности был отменен.

Иллюстрация: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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