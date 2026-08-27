В Башкирии объявили об отмене режима «Беспилотная опасность»

Аэропорт Уфы вернулся к штатному режиму работы.

Напомним, ранним утром 27 августа жителей Башкирии предупредили об опасности ракетной и беспилотной атак. Спустя час режим ракетной опасности был отменен.

Иллюстрация: МЧС РБ.