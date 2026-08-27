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Общество
27 Августа , 13:20

На больничный городок в Белорецке «напали террористы»

В плановых антитеррористических учениях приняли участие силовые структуры и сотрудники муниципалитета, сообщает администрация Белорецкого района.

На больничный городок в Белорецке «напали террористы»На больничный городок в Белорецке «напали террористы»
На больничный городок в Белорецке «напали террористы»

По легенде на территорию больничного городка с использованием беспилотников «напали террористы». Участники оперативно блокировали опасную зону, организовали условную эвакуацию пациентов, в том числе тех, кто не мог самостоятельно передвигаться. Также была проверена система оповещения и безопасность маршрутов запасных выходов.

«Подобные мероприятия позволяют участникам еще раз отработать алгоритмы действий, чтобы в случае реальной угрозы все действовали слаженно и четко. Поскольку безопасность жителей — наш приоритет, мы продолжаем работу в этом направлении», — подчеркнули в администрации.

Фото: со страницы vk.ru/beloradm.

На больничный городок в Белорецке «напали террористы»
На больничный городок в Белорецке «напали террористы»
На больничный городок в Белорецке «напали террористы»
На больничный городок в Белорецке «напали террористы»
На больничный городок в Белорецке «напали террористы»
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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