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Общество
27 Августа , 14:01

Делегация Башкирии приняла участие в форуме «Технопром — 2026»

В Новосибирске проходит XIII международный форум технологического развития «Технопром — 2026».

Делегация Башкирии приняла участие в форуме «Технопром — 2026»Делегация Башкирии приняла участие в форуме «Технопром — 2026»
Делегация Башкирии приняла участие в форуме «Технопром — 2026»

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина приняла участие в форуме «Технопром-2026», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Мероприятие проходит в Новосибирске с 25 по 28 августа в рамках Десятилетия науки и технологий.

Руководитель ведомства приняла участие в стратегической сессии по научно-технологическому развитию субъектов РФ.

— Участие в таких проектах — это дорога для наших вузов, студентов и молодых ученых к исследованиям мирового уровня, — отметила Мустафина. — Наука в республике — приоритет, и мы должны быть здесь, на передовой.

Всего в состав делегации республики вошли 14 человек: представители вузов региона, Академии наук РБ, УФИЦ РАН, руководители программы «Приоритет-2030».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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