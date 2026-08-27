Делегация Башкирии приняла участие в форуме «Технопром — 2026»

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина приняла участие в форуме «Технопром-2026», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Мероприятие проходит в Новосибирске с 25 по 28 августа в рамках Десятилетия науки и технологий.

Руководитель ведомства приняла участие в стратегической сессии по научно-технологическому развитию субъектов РФ.

— Участие в таких проектах — это дорога для наших вузов, студентов и молодых ученых к исследованиям мирового уровня, — отметила Мустафина. — Наука в республике — приоритет, и мы должны быть здесь, на передовой.

Всего в состав делегации республики вошли 14 человек: представители вузов региона, Академии наук РБ, УФИЦ РАН, руководители программы «Приоритет-2030».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.