Антон Лукаш: Главная задача Гражданского форума — соединять общественников

— Я оцениваю форум очень высоко — и по содержанию, и по уровню организации. Сразу обращает на себя внимание масштаб: большое количество участников, множество одновременно работающих тематических площадок, очень широкий круг вопросов. При этом масштаб не превратился в формальность. Организация действительно качественная: понятная программа, хорошая логистика, содержательно подобранные эксперты и, самое главное, атмосфера дела. Люди приехали не просто выступить и разъехаться, а обсуждать конкретные проблемы, обмениваться работающими практиками, спорить, искать решения. Для гражданского форума это, на мой взгляд, главный показатель качества, — рассказал спикер.

Антон Лукаш поделился мнением о важности проведения такого мероприятия. Сегодня гражданское общество сталкивается с совершенно новыми вызовами, очень многое переместилось в цифровую среду. Общественные процессы развиваются значительно быстрее, информационные риски усложняются, появляются искусственный интеллект, дипфейки, новые технологии манипуляции общественным мнением, отметил он. Об этом говорилось на площадке дискуссионного клуба электоральных экспертов «Выборы и гражданский контроль».

— Какие ключевые задачи решает форум? Во-первых, обмен практиками между регионами и организациями. Во-вторых, формирование профессионального сообщества. В-третьих, выявление новых рисков и выработка способов реагирования на них, — рассказал эксперт. — И наконец, форум решает еще одну очень важную задачу — соединяет людей. За программой, секциями и выступлениями стоит главное: горизонтальные связи между теми, кто занимается общественной работой каждый день. Именно поэтому мне особенно понравилась атмосфера форума: много людей, много разных тем, высокая интенсивность работы — и при этом ощущение общего дела. Это, пожалуй, и есть лучший результат любого гражданского форума.

Фото: Общественная палата РБ